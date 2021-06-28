Мэр Вологды впервые вышел в прямой эфир с сурдопереводом

28 июня мэр Вологды Сергей Воропанов вышел в прямой эфир в соцсети с сурдопереводчиком.

— Сегодня мы первый раз работаем с сурдоперевочдчиком, это возможность подключиться к прямому эфиру и для вологжан с поражением слуха. Я надеюсь, что это будет удобно и полезно, с таким предложением ко мне обратилось вологодское общество инвалидов, — рассказал Сергей Воропанов.