Мэр Вологды впервые вышел в прямой эфир с сурдопереводом

28.06.2021 [Общество]
Мэр Вологды впервые вышел в прямой эфир с сурдопереводом

28 июня мэр Вологды Сергей Воропанов вышел в прямой эфир в соцсети с сурдопереводчиком. 

— Сегодня мы первый раз работаем с сурдоперевочдчиком, это возможность подключиться к прямому эфиру и для вологжан с поражением слуха. Я надеюсь, что это будет удобно и полезно, с таким предложением ко мне обратилось вологодское общество инвалидов, — рассказал Сергей Воропанов. 

Функции сурдопереводчика в ходе прямого эфира мэра выполнял председатель Вологодского городского местного отделения Всероссийского общества глухих Артем Мирославский. 

Тэги: инвалиды, прямой эфир, мэр вологды

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