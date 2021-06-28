Вологжанка перевела мошенникам 15 тысяч рублей, желая арендовать квартиру в Сочи

28.06.2021 [Происшествия]

29-летняя вологжанка стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что нашла в интернете объявление об аренде квартиры в городе Сочи. Собеседник, который представился владельцем жилья, убедил потерпевшую перевести ему предоплату в 15 тысяч рублей. Получив деньги, тот перестал выходить на связь, а пострадавшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Всего за сутки с заявлением о мошеннических действиях в полицию обратилось два жителя Вологодской области. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: мошенники, дистанционное мошенничество

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