Пенсионерка из Череповца перевела мошенникам 75 тысяч рублей

71-летняя жительница Череповца стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что неизвестный, который в телефонном разговоре представился ей работником банка, сообщил о попытке списать деньги с её счёта. Чтобы сохранить сбережения, деньги нужно отправить на якобы «безопасный счёт». Потерпевшая поверила собеседнику и несколькими переводами отправила на указанный им номер 75 тысяч рублей.

Ещё одним пострадавшим от мошеннических действий стал 38-летний житель Вологодского района. Он пояснил, что нашёл в интернете объявление об оказании интимных услуг.

«Для получения желаемого мужчина перевел на банковскую карту 6500 рублей. Но услуга так была ему и не оказана», — сообщает пресс-служба УВМД РФ по Вологодской области

Всего за сутки от действий мошенников пострадали три жителя региона. Общая сумма ущерба составила 138,5 тысяч рублей.