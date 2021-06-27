Житель Череповецкого района сломал челюсть односельчанину

В Череповецком районе суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

12 сентября 2020 года в ходе драки у подъезда дома в деревне Абаканово он несколько раз ударил пострадавшего Б. по щеке и сломал ему нижнюю челюсть.

«Потерпевший рассказал, что выпивал на скамейке у своего дома и ждал, когда знакомая приведет его собак. Из подъезда вышла пожилая женщина и попросила его убрать собак, он ответил, что их нет. Они поругались. Женщина оскорбила его умершую мать, на что он ей грубо ответил», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Обвиняемый — родственник женщины — попросил Б. извиниться, тот отказал, и между ними завязалась драка.

С учётом противоправного поведения самого потерпевшего, осуждённому назначено наказание в виде года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.