В Бабаево утонул 49-летний мужчина

27.06.2021 [Происшествия]

В Бабаево сотрудники аварийно-спасательной службы извлекли из реки Колпь тело 49-летнего мужчины. Инцидент произошёл 26 июня, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Погибшего передали полицейским. Причины инцидента устанавливаются.

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