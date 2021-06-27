В Бабаево утонул 49-летний мужчина

В Бабаево сотрудники аварийно-спасательной службы извлекли из реки Колпь тело 49-летнего мужчины. Инцидент произошёл 26 июня, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Погибшего передали полицейским. Причины инцидента устанавливаются.
В Бабаево сотрудники аварийно-спасательной службы извлекли из реки Колпь тело 49-летнего мужчины. Инцидент произошёл 26 июня, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Погибшего передали полицейским. Причины инцидента устанавливаются.
Инциденты произошли в Соколе и Тотьме 25 июня
Инцидент произошел в районе деревни Ермолово
Поиски его тела начнутся 16 июня
Трагедия произошла в районе деревни Юрово
Тело извлекли из воды и передали полицейским
Кроме того, накануне днём спасатели нашли тело мужчины 1965 года рождения, утонувшего в реке Суда 8 августа
Трагедии произошли в Великом Устюге и Сямже
Обстоятельства его гибели устанавливаются