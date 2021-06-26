Вологжанку арестовали на 10 суток за отказ от медосвидетельствования на наркотики

26.06.2021 [Происшествия]

В Вологде суд привлёк 19-летнюю местную жительницу к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование на наркотики.

По материалам дела, девушку задержали вечером 23 июня на улице Московской. Полицейские заметили у неё расширенные значки, заторможенность, несоответствующее обстановке поведение и потребовали её пройти освидетельствование на наркотики, но задержанная отказалась.

Вологжанке назначено наказание в виде десяти суток административного ареста с исчислением срока с момента задержания. Её также обязали пройти лечение в профильном медучреждении, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: наркотики

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