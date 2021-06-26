Череповчанин избил коллегу рукояткой кувалды

В Череповце суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью коллеги.

Инцидент произошёл в кузнице мастерской, где работали оба мужчины, утром 4 февраля 2021 года. Подсудимый ударил потерпевшего рукоятью кувалды по ноге, а после по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму.

Пострадавший показал, что в тот день обвиняемый пришёл на работу раньше и нагрубил ему в ответ на вопрос о том, почему тот так рано «припёрся». Между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина ударил его по ноге и голове. После потерпевший пошёл работать, а дома его начало тошнить. На строгом наказании для подсудимого он не настаивал.

Осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. С него также взыскали 245 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.