Череповчанин избил коллегу рукояткой кувалды

26.06.2021 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью коллеги.

Инцидент произошёл в кузнице мастерской, где работали оба мужчины, утром 4 февраля 2021 года. Подсудимый ударил потерпевшего рукоятью кувалды по ноге, а после по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму.

Пострадавший показал, что в тот день обвиняемый пришёл на работу раньше и нагрубил ему в ответ на вопрос о том, почему тот так рано «припёрся». Между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина ударил его по ноге и голове. После потерпевший пошёл работать, а дома его начало тошнить. На строгом наказании для подсудимого он не настаивал.

Осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. С него также взыскали 245 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: вред здоровью, приговор, компенсация вреда

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