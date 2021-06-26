В Кириллове задержали подозреваемого в краже сумки с документами

26.06.2021 [Происшествия]

В Кириллове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже сумки с документами.

Потерпевший рассказал, что оставил вещи на берегу Сиверского озера у стены монастыря и ушёл купаться. Вернувшись, он не нашёл сумку и обратился к росгвардейцам. Личность подозреваемого, которым оказался 54-летний местный житель, установили по записям с камер видеонаблюдения и вскоре его задержали.

Задержанного передали полицейским, а сумку вернули владельцу, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Тэги: кража

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