В Кириллове задержали подозреваемого в краже сумки с документами

В Кириллове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже сумки с документами.

Потерпевший рассказал, что оставил вещи на берегу Сиверского озера у стены монастыря и ушёл купаться. Вернувшись, он не нашёл сумку и обратился к росгвардейцам. Личность подозреваемого, которым оказался 54-летний местный житель, установили по записям с камер видеонаблюдения и вскоре его задержали.

Задержанного передали полицейским, а сумку вернули владельцу, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.