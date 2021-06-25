Суд не нашел состава правонарушения в действиях вологодской активистки Ирины Йовжий

Мировой судья по участку №11 в Вологде не нашел в действиях активистки Ирины Йовжий состава правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 20.25 КоАП (уклонение от отбывания обязательных работ).

Как ранее сообщал NewsVo, утром 25 июня в квартиру к девушке пришли приставы, и, показав постановление о принудительном приводе из-за долга по транспортному налогу, доставили ее в отдел УФССП. Позже оказалось, что на самом деле причиной вызова Йовжий стало то, что она якобы уклоняется от выполнения обязательных работ. Это наказание городской суд назначил вологжанке за участие в митинге 31 января.

На самом же деле, по словам вологжанки, от исполнения наказания она не уклонялась. Йовжий явилась в "Службу городского хозяйства" Вологды, чтобы узнать, какие работы ей назначат. Там объяснили, что нужно убирать мусор с территории. Девушка была не против, но сказала, что сама таскать мешки не сможет из-за ограничений по здоровью. После этого чиновники сказали, что в таком случае Ирина им не подходит, и они напишут об этом судебным приставам.

— По всей видимости, они написали, что я отказалась от исполнения работ, хотя это не так, — утверждает Йовжий.

Из отдела приставов Йовжий доставили в суд. Рассмотрев материалы дела, в том числе то, что решение городского суда вступило в силу только 26 мая, судья участка №11 не нашла в действиях вологжанки состава административного правонарушения. Производство по делу прекращено.