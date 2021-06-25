Двое череповчан перевели деньги мошенникам, желая вызвать проституток

25.06.2021 [Происшествия]

31-летний и 43-летний череповчане стали жертвами мошенников. Они рассказали, что нашли в интернете объявления об оказании интимных услуг. Позвонив по указанным в сообщениях номерам, они перевели мошенникам 21 тысячу рублей.

Ещё одним пострадавшим от мошеннических действий стал 53-летний житель посёлка Федотово.

«Потерпевший пояснил полицейским, что ему позвонил, якобы, сотрудник службы безопасности банка, который попросил назвать коды из смс-сообщений. После чего с банковского счета заявителя было списано 49 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки четверо жителей региона отправили мошенникам 250 тысяч рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество, проституция

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