Двое череповчан перевели деньги мошенникам, желая вызвать проституток

31-летний и 43-летний череповчане стали жертвами мошенников. Они рассказали, что нашли в интернете объявления об оказании интимных услуг. Позвонив по указанным в сообщениях номерам, они перевели мошенникам 21 тысячу рублей.

Ещё одним пострадавшим от мошеннических действий стал 53-летний житель посёлка Федотово.

«Потерпевший пояснил полицейским, что ему позвонил, якобы, сотрудник службы безопасности банка, который попросил назвать коды из смс-сообщений. После чего с банковского счета заявителя было списано 49 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Всего за сутки четверо жителей региона отправили мошенникам 250 тысяч рублей.