Жительница Белозерска взыскала 30 тысяч рублей с бывшего сожителя за публикацию ее фото в соцсети

25.06.2021 [Общество]

В Белозерске суд рассмотрел иск местной жительницы Ирины к бывшему сожителю, без разрешения разместившему её фото в социальной сети.

«Мужчина начал публиковать её фото с оскорбительными комментариями после расставания в декабре прошлого года и удалил их только, когда она обратилась в полицию и прокуратуру», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В суде факт нарушения подтвердился. Истец просила взыскать с ответчика миллион рублей, но суд, с учётом принципов разумности и справедливости, снизил размер компенсации до 30 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

Тэги: частная жизнь, нарушение, фото, иск, взыскание

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