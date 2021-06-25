Жительница Белозерска взыскала 30 тысяч рублей с бывшего сожителя за публикацию ее фото в соцсети

В Белозерске суд рассмотрел иск местной жительницы Ирины к бывшему сожителю, без разрешения разместившему её фото в социальной сети.

«Мужчина начал публиковать её фото с оскорбительными комментариями после расставания в декабре прошлого года и удалил их только, когда она обратилась в полицию и прокуратуру», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

В суде факт нарушения подтвердился. Истец просила взыскать с ответчика миллион рублей, но суд, с учётом принципов разумности и справедливости, снизил размер компенсации до 30 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.