В Вологодском районе муж с женой задохнулись при покраске кессона

25.06.2021 [Происшествия]

23 июня в деревне Скрябино Вологодского района семейная пара погибла, делая ремонт в кессоне. 71-летний мужчина и его 55-летняя жена задохнулись от запаха краски в закрытом помещении, сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области. 

Спасатели отмечают, что летом увеличивается количество несчастных случаев в кессонах, и дают вологжанам несколько советов, которые помогут избежать трагедии. 

Убедитесь, что подход к люку, закрывающему кессон, заметный и безопасный. Лестница, ведущая вниз, должна быть надежной. Тот, кто спускается в кессон, должен быть уверен, что там достаточно кислорода и минимум ядовитых газов.

— Откуда в кессоне могут появится ядовитые газы? Овощи, которые находятся в кессоне, прорастают, гниют, при этом поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Он скапливается в ограниченном пространстве и может стать причиной отравления, — отмечают в УМЧС.

Перед тем, как спуститься в кессон, проветрите его:  пусть свежий воздух какое-то время поступает в помещение. Следите за состоянием овощей, чтобы в кессоне не было гнили.

При покраске кессона нужно применять или изолирующие, или шланговые противогазы, обычный противогаз или респиратор не защитит от опасности. Работать необходимо вдвоем: один человек в кессоне, а второй на поверхности, для страховки работающего в кессоне. Не забудьте о страховочной веревке на случай оказания возможной помощи.

Тэги: кессон, несчастный случай

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