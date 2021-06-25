Разработчики «Спутника V» объяснили, при каких заболеваниях делать прививку нельзя

Противопоказаниями для вакцинации «Спутником V» являются острые состояния любых болезней. Об этом РИА Новости рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, бронхиальная астма и гепатит С не служат основанием для отвода от вакцинации. При крапивнице и конъюнктивите нельзя прививаться в остром состоянии, уточнил Гинцбург. Любое острое состояние — противопоказание, вакцинироваться можно через две недели.