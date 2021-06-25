Разработчики «Спутника V» объяснили, при каких заболеваниях делать прививку нельзя

25.06.2021 [Общество]

Противопоказаниями для вакцинации «Спутником V» являются острые состояния любых болезней. Об этом РИА Новости рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, бронхиальная астма и гепатит С не служат основанием для отвода от вакцинации. При крапивнице и конъюнктивите нельзя прививаться в остром состоянии, уточнил Гинцбург. Любое острое состояние — противопоказание, вакцинироваться можно через две недели.

«Я не считаю, что онкологическое заболевание является противопоказанием для вакцинации, но если пациент, больной онкологией, получает химиотерапию в виде цитостатиков, то ничего плохого вы онкологическому больному в результате вакцинации не сделаете, но эффекта, который мы хотим достигнуть в первую очередь — образования антител, не будет», — подчеркнул он.

 

Тэги: вакцинация

ТОП НЕДЕЛИ

32-летняя жена Петросяна покинула Россию после раздела имущества
Главврач моногоспиталя в Череповце рассказал, что 20% пациентов не поддаются лечению
Сын Александра Башлачева покончил с собой в Москве
У одного из пациентов моногоспиталя в Череповце подтвердился индийский штамм COVID-19
Стало известно, какое количество вакцинированных среди пациентов моногоспиталя в Череповце
В Вологодской области из-за коронавируса на месяц закроют кинотеатры и театры
В Вологде среди вакцинировавшихся от коронавируса разыграют путевки в санаторий, теплицы, смартфоны и ноутбуки
В Вологде заболевший COVID-19 указал чужой адрес, и зарегистрированного там ребенка не хотели принимать в детсад
Вологжане возмущены роликом мэра в «TikTok» о сохранении деревянного зодчества в городе
В Кадуе владельцу септика, в котором утонул мальчик, на полгода ограничили свободу

Похожие новости

Стало известно, какое количество вакцинированных среди пациентов моногоспиталя в Череповце

Всего с 3 по 23 июня были госпитализированы 596 человек

3010
0

Число госпитализированных с коронавирусом в Вологодской области с начала июня выросло в три раза

По состоянию на 21 июня в пяти моногоспиталях региона находятся 861 человек

1287
0

В Вологде среди вакцинировавшихся от коронавируса разыграют путевки в санаторий, теплицы, смартфоны и ноутбуки

Акция проводится среди тех, кто сделал прививку с 18 июня по 10 июля

2342
0

В Вологде мобильные прививочные пункты будут работать на территории дачных кооперативов

Сделать прививку в таких пунктах смогут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

737
0

Обязательную вакцинацию от коронавируса также ввели в Подмосковье, Кемеровской области и на Сахалине

16 июня ее ввели в Москве

1718
0

Крупная партия вакцины «Спутник V» поступит в Вологодскую область

Ожидается поставка 8400 комплектов препарата

1366
0

В Москве ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников сферы услуг

Соответствующее постановление главный государственный санитарный врач по городу Москве

1975
0

На площадях Федулова и Бабушкина в Вологде будут работать передвижные пункты вакцинации

С собой необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС

1354
0

Передвижные пункты вакцинации от COVID-19 заработают в Вологде и Череповце с 17 июня

Они будут передвигаться по микрорайонам, актуальное расписание появится на сайтах департамента здравоохранения, администрации Вологды и мэрии Череповца на следующей неделе

1134
0

Вологодский губернатор заявил, что Дед Мороз из Великого Устюга привился от коронавируса

Об этом Кувшинников рассказал на Петербургском экономическом форуме

1377
0

Не у всех привившихся «ЭпиВакКороной» обнаруживаются антитела стандартными тестами

"Новая газета" выпустила расследование о создании и эффективности этой вакцины от коронавирусы

2223
0

В Вологде откроют два новых пункта вакцинации от коронавируса и закроют три

Новые появятся в гипермаркете «Макси» на улице Дальней и в «Севергазбанке», который находится в центре, напротив «ЦУМа»

2071
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд не нашел состава правонарушения в действиях вологодской активистки Ирины Йовжий
Двое череповчан перевели деньги мошенникам, желая вызвать проституток
В Вологде обещают построить фонтан за 100 млн рублей
83 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Жительница Белозерска взыскала 30 тысяч рублей с бывшего сожителя за публикацию ее фото в соцсети
В Вологодской области с 1 июля подорожает электричество
В Вологодском районе муж с женой задохнулись при покраске кессона
 
25.06.2021 [Общество]

Свидетели по делу о хищении автобусов вологодского «ТрансОйла»: техника была в убитом состоянии

662
0
25.06.2021 [БлогоVO]

Побывала в Усть-Кубинском центре образования. Это умная оптимизация

88
0
23.06.2021 [Обзор Прессы]

«Чувство достоинства не может приноситься в жертву общественному благу»

703
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика