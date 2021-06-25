Жители Вологодской области рискуют остаться без волос из-за плохого качества воды

25.06.2021 [Общество]
Жители Вологодской области рискуют остаться без волос из-за плохого качества воды

Создатели проекта «Карта воды в России» посчитали риски для здоровья жителей из-за употребления некачественной воды. Так, жители Вологодской области чаще всего рискуют стать бесплодными, а также «получить» внутриутробные уродства детей. С этими недугами могут столкнуться жители Великого Устюга и района, Сокола и района, те, кто живут в Вытегорском, Вологодском и Кичменгско-Городецком районах. В их воде превышены показатели бора.

Кроме этого, высок риск развития болезней кожи, крови, снижения иммунитета и выпадения волос у жителей 18 районов области, в том числе у череповчан. Всё из-за высокого содержания железа в воде.

Жители Тотемского района рискуют заработать рак, болезни эндокринной системы, сердца и сосудов, так как в их водопроводной воде превышены нормы мышьяка. Жители Харовского района пьют слишком жесткую воду, поэтому могут заработать болезни почек. Превышение фтора опасно развитием болезней зубов и костей для жителей Междуреченского и Никольского района. В 8 районах области в воде много алюминия. От него страдает нервная система. Практически во всей области высоко микробное загрязнение.

«Неудовлетворительные бактериологические пробы говорят о наличии в вашей воде микробов, способных вызвать острые кишечные инфекции. Это может быть связано с фекальным загрязнением (например, сбросом канализации в воду) или с другими причинами, приводящими к тому, что вода оказывается загрязнена микробами», — говорится на сайте «Карты воды».

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