Жители Вологодской области рискуют остаться без волос из-за плохого качества воды

Создатели проекта «Карта воды в России» посчитали риски для здоровья жителей из-за употребления некачественной воды. Так, жители Вологодской области чаще всего рискуют стать бесплодными, а также «получить» внутриутробные уродства детей. С этими недугами могут столкнуться жители Великого Устюга и района, Сокола и района, те, кто живут в Вытегорском, Вологодском и Кичменгско-Городецком районах. В их воде превышены показатели бора.

Кроме этого, высок риск развития болезней кожи, крови, снижения иммунитета и выпадения волос у жителей 18 районов области, в том числе у череповчан. Всё из-за высокого содержания железа в воде.

Жители Тотемского района рискуют заработать рак, болезни эндокринной системы, сердца и сосудов, так как в их водопроводной воде превышены нормы мышьяка. Жители Харовского района пьют слишком жесткую воду, поэтому могут заработать болезни почек. Превышение фтора опасно развитием болезней зубов и костей для жителей Междуреченского и Никольского района. В 8 районах области в воде много алюминия. От него страдает нервная система. Практически во всей области высоко микробное загрязнение.