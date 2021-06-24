В Верховажском районе загорелся сосновый бор

В сосновом бору в окрестностях Верховажья днем 24 июня тушат пожар.
— Предварительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнём. Подробности позже, — сообщает районная газета «Верховажский вестник».
В сосновом бору в окрестностях Верховажья днем 24 июня тушат пожар.
— Предварительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнём. Подробности позже, — сообщает районная газета «Верховажский вестник».
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