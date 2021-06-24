В Верховажском районе загорелся сосновый бор

24.06.2021 [Происшествия]

В сосновом бору в окрестностях Верховажья днем 24 июня тушат пожар. 

— Предварительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнём. Подробности позже, — сообщает районная газета «Верховажский вестник».

Тэги: лесные пожары

ТОП НЕДЕЛИ

32-летняя жена Петросяна покинула Россию после раздела имущества
Главврач моногоспиталя в Череповце рассказал, что 20% пациентов не поддаются лечению
Сын Александра Башлачева покончил с собой в Москве
У одного из пациентов моногоспиталя в Череповце подтвердился индийский штамм COVID-19
В Вологодской области из-за коронавируса на месяц закроют кинотеатры и театры
Андрей Макаровский перешел на работу в «Севзапдорпроект»
В Вологде среди вакцинировавшихся от коронавируса разыграют путевки в санаторий, теплицы, смартфоны и ноутбуки
В Вологде заболевший COVID-19 указал чужой адрес, и зарегистрированного там ребенка не хотели принимать в детсад
В Кадуе владельцу септика, в котором утонул мальчик, на полгода ограничили свободу
Вместо участка улицы Галкинской в Вологде летом отремонтируют две дороги в Молочном

Последние новости

За нарушение правил хранения оружия депутата из Вологды оштрафовали на тысячу рублей

Алексей Коновалов рассказал, что были учтены его положительные характеристики

420
0

Житель Казани продал сокольчанину несуществующие шины для авто

Злоумышленника задержали

306
0

Жители поселков Новое и Борисово в Вологодском районе жалуются на перебои с водоснабжением

В администрации муниципалитета уверены, что всему виной незаконные врезки в центральный водопровод и увеличенный расход воды из-за жары, в том числе и для полива огородов

405
0

В Вологде медики смогут оформить льготную ипотеку на строящееся жилье

Ранее такой возможностью специалисты могли воспользоваться только при покупке готовых квартир

357
0

В Верховажье осудили афериста из Подмосковья, похитившего у местной жительницы 120 тысяч рублей

Женщина познакомилась со злоумышленником в группе «Православные знакомства», и вскоре мужчина приехал к ней в гости

416
0

С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только вакцинированных отдыхающих

А с 1 июля для заселения в гостиницу потребуют предъявить сертификат о прививке, либо отрицательный ПЦР-тест

777
0

Мэр Вологды пообещал раздавать мороженое, если на улице будет +35 градусов

Он написал об этом на своей странице в TikTok

1067
0

76 новых случаев коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

39 человек выздоровели, трое умерли

418
0

В Вологде мужчина без спроса взял телефон сожительницы и оформил на неё кредит

Сумма ущерба составила 68 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

348
0

Как сделать балкон уютным: советы дизайнера

Дизайнер Алёна Подольная рассказала NewsVo, как при минимальных затратах сделать балкон функциональным и уютным

416
0

Вологжанин получил три года колонии за угон машины у таксиста

12 ноября 2020 года пьяный подсудимый, угрожая потерпевшему ножом, сел за руль его авто и врезался в дом

315
0

Стало известно, какое количество вакцинированных среди пациентов моногоспиталя в Череповце

Всего с 3 по 23 июня были госпитализированы 596 человек

1749
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Верховажском районе загорелся сосновый бор
За нарушение правил хранения оружия депутата из Вологды оштрафовали на тысячу рублей
Житель Казани продал сокольчанину несуществующие шины для авто
Жители поселков Новое и Борисово в Вологодском районе жалуются на перебои с водоснабжением
В Вологде медики смогут оформить льготную ипотеку на строящееся жилье
В Верховажье осудили афериста из Подмосковья, похитившего у местной жительницы 120 тысяч рублей
С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только вакцинированных отдыхающих
 
24.06.2021 [Общество]

Как сделать балкон уютным: советы дизайнера

416
0
24.06.2021 [БлогоVO]

Не можем не поделиться советом бывалого петербуржца, профессионально разбирающегося в вопросе «Как перенести африканскую жару на севере»

187
0
23.06.2021 [Обзор Прессы]

«Чувство достоинства не может приноситься в жертву общественному благу»

539
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика