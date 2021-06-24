Житель Казани продал сокольчанину несуществующие шины для авто

В Соколе полицейские раскрыли мошенничество в отношении 51-летнего местного жителя.

Потерпевший рассказал, что заказал в интернете комплект шин для своего автомобиля, перевёл продавцу 11 700 рублей предоплаты, но так и не получил товар. В ходе расследования выяснилось, что к преступлению может быть причастен 26-летний житель Казани. Его задержали, и мужчина сознался в содеянном.

«Он рассказал, что создал фишинговый Интернет-магазин, где размещал информацию по продаже летней и зимней резины для авто, фото брал в интернете. Получив предоплату, злоумышленник переставал выходить на связь», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Полицейские установили причастность подозреваемого ещё к десяти аналогичным преступлениям. В каждом из случаев сумма ущерба составила от 10 до 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.