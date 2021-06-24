Жители поселков Новое и Борисово в Вологодском районе жалуются на перебои с водоснабжением

В поселках Новое и Борисово Вологодского района перебои с водой: жители жалуются, что до верхних этажей она вообще не доходит, в остальных случаях напор очень низкий.

— Специалисты ресурсоснабжающей организации называют основными причинами перебоев незаконные врезки в центральный водопровод и увеличенный расход воды из-за жары, в том числе и для полива огородов. По результатам проверки выяснилось, что по переданным жителями показаниям счетчиков потребление на поселок составляет 1000 кубометров, а по факту — 3500, — сообщает пресс-служба администрации Вологодского района.

Незаконные врезки в ближайшее время будут отключены, заявил глава района Сергей Жестянников. На данный момент комиссия уже прошла по десяти таким адресам, составлены восемь актов. Как результат — давление в сети увеличилось. Рейды планируют проводить и в других населенных пунктах района.