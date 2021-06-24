В Верховажье осудили афериста из Подмосковья, похитившего у местной жительницы 120 тысяч рублей

В Верховажье суд вынес приговор 37-летнему жителю Московской области, признанному виновным в краже денег с карты местной жительницы.

Как newsVO сообщал ранее, он убедил потерпевшую передать ему телефон и банковскую карту, с помощью приложения изменил пин-код карты и тайно снял с неё 120 тысяч рублей. Инцидент произошёл 30 ноября 2020 года.

Потерпевшая рассказала, что познакомилась с мужчиной в группе «Православные знакомства» в социальной сети. Он представился ей Владимиром. В конце ноября он приехал к ней в Верховажье, и они хотели пожениться, когда её сын закончит школу. Вечером того дня он пошёл в магазин и сказал ей, чтобы она ложилась спать.

«Через некоторое время Владимир прибежал домой и попросил свой паспорт, чтобы доказать вологодским полицейским, которые его „повязали“, что он не в розыске и не на учете. Около 20:00, переживая за подсудимого, она пошла в полицию, где ей ответили, что Владимира не задерживали. С помощью полицейских она выяснила, что с ее счета сняты деньги, и заблокировала карту», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Подсудимый не признал вину, и пояснил, что снял деньги и уехал на такси в Вологду, чтобы снять там для потерпевшей квартиру и устроиться на работу.

С учётом имеющихся у него судимостей за кражи и грабёж, суд назначил ему наказание в виде трёх лет колонии строгого режима. Телефон, карту и 109 тысяч рублей, изъятые у мужчины, вернули потерпевшей. Оставшиеся 11 тысяч рублей его обязали возместить. Приговор не вступил в законную силу и сейчас обжалуется.