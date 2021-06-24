Мэр Вологды пообещал раздавать мороженое, если на улице будет +35 градусов

Мэр Вологды Сергей Воропанов пообещал, что если температура в городе поднимется до +35 градусов, он пойдет раздавать мороженое. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в TikTok в описании к видео, на котором коммунальщики поливают улицы водой, пишет Город Во.

Ранее NewsVo сообщал, что абсолютный максимум температуры июня побит в Вологде 23 июня. В этот день воздух в областной столице прогрелся до +34.4 градусов по Цельсию. Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован 15 июня 1998 года - тогда было +33.1 градуса.