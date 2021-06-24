В Вологде мужчина без спроса взял телефон сожительницы и оформил на неё кредит

В Вологде полицейские раскрыли мошенничество в отношении 36-летней местной жительницы.

Она рассказала, что кто-то оформил на неё кредит. Сама он не отправляла заявку на получение займа. Подозреваемым оказался 30-летний сожитель потерпевшей.

«Мужчина сознался в содеянном пояснив, что взял у своей сожительницы телефон и, зная пароли от личного кабинета, зашел в мобильное приложение банка и от имени потерпевшей оставил онлайн заявку на получение кредита в размере 68 тысяч рублей. Позже, когда злоумышленник увидел, что его заявка одобрена он отправился в ближайший торговый центр, где в банкомате обналичил денежные средства, которые впоследствии потратил на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.