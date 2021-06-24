Вологжанин получил три года колонии за угон машины у таксиста

В Соколе суд вынес приговор 20-летнему жителю Вологды, признанному виновным в угоне с угрозой применения насилия.

Поздно вечером 12 ноября 2020 года пьяный подсудимый, угрожая ножом, вынудил водителя такси передать ему управление машиной. На улице Калинина в Соколе молодой человек не справился с управлением и врезался в дом.

«Подсудимый вину признал. По его словам, тем вечером он отдыхал с друзьями в кафе в Вологде и вызвал такси, чтобы съездить к знакомой. На трассе ему захотелось прокатиться самому за рулем, но водитель отказал, он стал ему угрожать. Водительского удостоверения у него не было, управлять автомобилем он не умел, поэтому съехал с дороги и врезался в дом», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

С учётом того, что подсудимый был ранее судим и совершил преступление, освободившись условно-досрочно, ему назначили наказание в виде трёх лет колонии общего режима. В пользу потерпевшего с него взыскали 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.