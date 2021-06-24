Как сделать балкон уютным: советы дизайнера

Елена Петряева

Балконы многих вологжан напоминают склад ненужных вещей. Между тем, балкон может быть уютной, полезной и очень функциональной частью квартиры. Как при минимальных затратах сделать балкон лучше? Об этом NewsVo рассказала дизайнер Алёна Подольная.

– Алёна, посоветуйте, как сделать балкон уютным?

– Балкон – это маленький кусочек загородной жизни в вашей квартире. Здесь найдется место для отдыха и повседневных дел, вы сможете и заняться хозяйством, и отдохнуть в одиночестве.

С чего начать? Ну, конечно, с чек-листа, как настоящий дизайнер! Первым делом расчищаем пространство, а потом анализируем наш балкон. Сколько места в нашем распоряжении? Застекленный он или нет, и какой функционал можно «выжать» из него? Что вы хотите получить в итоге: место для работы на свежем воздухе или место для посиделок? Какое качество стен, пола и потолка, и требуют ли они обновления? Каков наш бюджет? Ещё нужно оценить, что из старых вещей можно оставить. Например, старый книжный стеллаж будет хорош, но, вероятно, его придётся покрасить.

Составляем список: что у нас есть и что нужно дополнить. Например, есть книжный стеллаж и его нужно покрасить, а добавить нужно два стула, мини столик, цветники и свет.

– С пожеланиями определились. Что дальше?

– С этим уже можно идти в интернет и подбирать то, что вам действительно нужно, а не просто так смотреть картинки. Я, как дизайнер, люблю рекомендовать массмаркет, потому что это быстро, дешево и зачастую трендово.

Зайдите на сайты крупных торговых сетей, у которых есть товары для дома. Выберите разделы, касающиеся дачи и сада. У некоторых компаний есть специальные подборки товаров для балконов.

– На что там стоит обратить внимание?

– Среднестатистический балкон – какой он? Обычно он маленький! А желание превратить его в райский уголок очень большое. Так же в нашей климатической полосе теплых денечков не много, связи с этим вкладывать много денег не хочется. Попробуем собрать интерьер балкона в модном стиле бохо с массмаркета.

Покрытие на пол. Это очень важный момент! Тактильные ощущения так же важны, как и визуальные. Только представьте, как вы выходите летним утром босыми ногами с чашкой кофе в руках! Мой выбор – настил модульный (под дерево или под траву).

Открытый стеллаж. Выглядит изящно и визуально «не перегружает» пространство громоздкой конструкцией. Еще одно достоинство стеллажа — легкость и мобильность. На него можно расставить вашу утварь и украсить цветами и зеленью.

Ящик-сундук, или скамья с ящиками. Если стоит задача разместить в маленьком помещении зону для хранения и отдыха, обратите внимание на скамью с ящиками. Функциональная мебель заменит и шкаф, и сиденье.

Важный атрибут - комплект мебели, состоящий из стульев и стола. Его главная роль – быть мобильным, устойчивым и стильным. Предлагаю обратить внимание на облегченные металлические и деревянные комплекты складной мебели, которые можно в любой момент собрать и освободить пространство.

Свет – то, что добавит романтики вашим вечерним посиделкам на балконе! Подвесная светодиодная лампа или цепочка светодиодных фонариков очень проста в монтаже и не требует дополнительных коммуникаций и подключений.

Так же нужно помнить, что детали интерьера решают любую задачу декорирования и помогают создать правильную атмосферу. Обратите внимания на мини подвесные столики, кашпо, подушки, подсвечники и пледы.

Обязательно поставьте акцент – зеленые насаждения в горшках! Теперь вы точно будете находиться в своем собственном оазисе в городе! Наслаждайтесь!

