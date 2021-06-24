Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП в Череповце

Утром 24 июня на Северном шоссе в Череповце произошло ДТП с тремя автомобилями. С места аварии в больницу были доставлены два человека.

По данным областного УМВД, 50-летний водитель ВАЗ-2110 при перестроении из одной полосы в другую столкнулся с «Рено». После ВАЗ отбросило на двигавшийся попутно «Фольксваген», а затем — на столб.

Травмы в результате аварии получили водитель ВАЗа и его 52-летняя пассажирка. Пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в медучреждение.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 23 июня в Череповце произошло еще одно ДТП с пострадавшим. 23-летняя девушка на ходу вывалилась из "Хенде", получила травмы и была госпитализирована.