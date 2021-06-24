Блогер Илья Варламов раскритиковал депутата, перекрывшего забором «народную тропу» на улице Разина в Вологде

24.06.2021 [Общество]

Блогер Илья Варламов раскритиковал работу вологодского депутата Дениса Долженко. Парламентарий помог установить забор на «народной тропе» на месте демонтированного пешеходного перехода на улице Разина в областной столице.

В публикации на своей странице в соцсети Долженко рассказал, что к нему обратились «ответственные жители» и рассказали, что рядом с перекрестком улиц Разина и Горького пешеходы пересекают дорогу «в неустановленном месте». При том, что рядом есть пешеходный переход. Депутат помог решить проблему - в этом месте поставили забор.

Фото со страницы Дениса Долженко в соцсети

— Там действительно рядом ещё один переход, но раньше их было два, и никого это не смущало, кроме нескольких капризных водителей. Тут интересно взглянуть на фотографии этого места в 2010 и 2020 годах. Это, собственно, 2010-й. Тут есть пешеходный переход и деревья, — пишет Варламов.

А на Яндекс-панораме от 2020 года на этом же месте уже вырублены большинство деревьев, и "зебры" нет. 

По словам блогера-урбаниста, если бы Долженко и чиновники мэрии Вологды сами пользовались городом, а не смотрели бы на него из окна машины, такой ситуации удалось бы избежать. 

— Сам того не подозревая, Долженко сказал очень важную фразу: «Люди ходят там, где удобно, по кратчайшему пути, по „народной тропе“, а не там где можно». Именно поэтому надо проектировать города, ориентируясь на людей. Если людям удобно переходить дорогу в этом месте, они будут её переходить тут. Вы поставили две секции забора — они их обойдут. Вы озаборите весь тротуар — они будут перелезать через ограду, — отмечает Варламов. 

Денис Долженко, кстати, уже отреагировал на негативные комментарии под своим постом, заявив, что действовал в интересах безопасности жителей.

Долженко также пишет, что «претензия только у иногородних, не видящих реальную картинку», а вологжане говорят ему «спасибо». На пост Вардамова он отвечать не собирается, так как в публикации не было к нему вопроса.

Полностью пост Ильи Варламова можно прочитать в рубрике БлогоVo на нашем сайте. Там он рассказывает, что, по его мнению, было бы правильно сделать с этой «народной тропой».

Тэги: депутаты, заборы

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