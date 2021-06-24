Вологодские футболисты обыграли команду из Костромы со счетом 3:0

«Динамо-Вологда» одержало очередную победу в первенстве Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» среди любительских команд III лиги.

23 июня вологжане в гостях разгромили со счётом 3:0 костромскую «СШ №3 им. Ярцева» 3:0. Все мячи были забиты после перерыва. Дублем отметился Михаил Коновалов, вышедший на замену в середине второго тайма. Ещё один гол, только уже в свои ворота, забил костромич Алексей Пресняков. "Бело-голубые" набирают 24 очка, из 24-х возможных, и уверенно занимают первое место.

А вот сборная Вологодской области, ФК «Череповец - СШОР Витязь», разделил накануне очки с тверской «СШОР по футболу» — 1:1. Оба мяча были забиты ещё в первой четверти часа, на гол Нурудина Гаджиназарова череповчане ответили голом Алексея Шихова. "Желто-черные" набирают 16 очков в 7-ми матчах и занимают третью строчку турнирной таблицы.

Следующий тур первенства МФФ «Золотое кольцо» пройдёт 30 июня и 3 июля. 30 числа ФК «Череповец - СШОР Витязь» примет «СШ №3 из Ярцева». А «Динамо-Вологда», в перенесенном матче 8 тура, 3 июля, дома сыграет с кировским «Факелом».