32-летняя жена Петросяна покинула Россию после раздела имущества

32-летняя Татьяна Брухунова уехала из России после завершения процесса раздела имущества между Петросяном и Степаненко. Молодая жена юмориста отправилась на отдых на Мальдивы, сообщает «Экспресс газета».

В этом году Мальдивы стали популярным курортом среди российских туристов. Татьяна не уточняет, с кем именно она поехала в отпуск: одна или вместе с семьёй. На своей странице в Инстаграм она публикует только свои снимки на фоне моря и пляжей.

Напомним, согласно решению суда, имущество Петросяна и Степаненко будет разделено поровну между экс-супругами.