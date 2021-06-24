32-летняя жена Петросяна покинула Россию после раздела имущества

24.06.2021 [Общество]

32-летняя Татьяна Брухунова уехала из России после завершения процесса раздела имущества между Петросяном и Степаненко. Молодая жена юмориста отправилась на отдых на Мальдивы, сообщает «Экспресс газета».

В этом году Мальдивы стали популярным курортом среди российских туристов. Татьяна не уточняет, с кем именно она поехала в отпуск: одна или вместе с семьёй. На своей странице в Инстаграм она публикует только свои снимки на фоне моря и пляжей.

Напомним, согласно решению суда, имущество Петросяна и Степаненко будет разделено поровну между экс-супругами.

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