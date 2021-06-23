Череповчанина осудили за ложное сообщение о минировании детского сада

В Череповце суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Вечером 11 марта 2021 года пьяный подсудимый из своей квартиры на улице Менделеева позвонил по телефону экстренной службы и сообщил о минировании детского сада, расположенного на той же улице. В ходе проверки информация не подтвердилась.

Мужчина признал вину, дело слушалось в особом порядке. Ему назначено наказание в виде трёх лет и трёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в три с половиной года, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.