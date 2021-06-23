В Череповце люди зависли вниз головой на "зависшем" аттрационе «Камикадзе»

В развлекательном парке на Октябрьском проспекте в Череповце на прошлой неделе произошел инцидент с аттракционом "Камикадзе", сообщает Город Че. Видео опубликовали в соцсетях.

Видео из группы "Новости Череповца"

Устройство вращается вокруг своей оси. В тот момент, когда люди находились в самой верхней точке вниз головой, аттракцион неожиданно завис. По словам очевидцев, это длилось минуты две, затем движение продолжилось.

В комментариях в соцсети жители города высказывают сомнения о пригодности данных аттракционов для эксплуатации и о том, проверяют ли уполномоченные ведомства их на безопасность.