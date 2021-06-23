Онлайн-выставку, посвящённую Оштинской обороне, подготовили в вологодском архиве

Новый выставочный онлайн-проект подготовили сотрудники Вологодского областного архива новейшей политической истории к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Проект посвящен двум памятным датам: 80-летию начала Великой Отечественной войны и 77-летию окончания Оштинской обороны.

– Сотрудники архива провели большую работу по выявлению и рассекречиванию документов, рассказывающих об этой и других страницах истории Оштинского района в годы войны, – сообщает сайт архива.

Напомним, Оштинский район, который сейчас является частью Вытегорского района, – единственная часть Вологодской области, где проходили боевые действия. Оштинская оборона длилась 990 дней.

– На участке фронта протяженностью более 20 км, известном как Оштинский рубеж, осенью 1941 и весной 1942 года шли кровопролитные бои. Части 272-й, а затем 368-й стрелковых дивизий ценой больших потерь сдерживали наступление финнов. Рядом с красноармейцами сражались и бойцы Оштинского истребительного батальона. По мнению историков-краеведов, Оштинская оборона сыграла значительную роль в срыве планов немецкого командования по созданию второго кольца блокады вокруг Ленинграда, – говорится на странице архива. В июне 1944 года война отступила за пределы Вологодской области, но оставила в Оштинском районе страшное наследство – заминированные поля, неразорвавшиеся артиллерийские снаряды. Началось другое сражение, и вели его девушки и юноши, мобилизованные на разминирование территории района. Эти работы продолжались в течение трех сезонов (лето-осень 1944 г, весна-осень 1945 и 1946 гг.)

В онлайн-выставку входят 50 документов: постановления, докладные записки, справки, списки, заявления. Из этих материалов вы можете узнать о положении Оштинского района в первые месяцы войны и эвакуации мирного населения, о боевой деятельности истребительного батальона, об уборке урожая вблизи передовой и оборонных работах, уроне, нанесенном хозяйству района и его восстановлении, о подвиге минеров Ошты.

Сотрудники архива также сообщают, что, вероятно, кому-то из исследователей удастся найти в списках, справках и докладных записках имена своих родных.

Ознакомиться с проектом можно по ссылке.