Владимир Пресняков-младший трогательно поздравил Кристину Орбакайте с юбилеем

Владимир Пресняков-младший трогательно поздравил свою бывшую жену – Кристину Орбакайте с юбилеем.

Как сообщает «Экспресс газета», шумный праздник прошёл в Москве по поводу 50-летия Кристины Орбакайте. На юбилей пришли не только многочисленные родственники, но и десятки коллег певицы.

По мнению гостей, одним из самых трогательных стало поздравление бывшего мужа – Владимира Преснякова-младшего.

- Дорогая Кристиночка! Я очень рад тому, что Ты когда-то появилась на свет. Ведь спустя годы на свет появился наш необыкновенный сын. Спасибо огромное тебе за него! Спасибо за нашу юность! Я думаю, что многое в жизни предначертано, это и есть судьба. Мы должны были встретиться и воплотить в реальность наши удачи и ошибки и подарить миру Никитона. Поздравляю тебя с первой крутой датой. Будь счастлива! – написал Владимир на своей странице в Инстаграм.