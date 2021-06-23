В Успенском соборе Вологды провели молебен в память о небесном покровителе приставов, Феодоре Стратилате

21 июня, в день памяти великомученика Феодора Стратилата, сотрудники управления службы судебных приставов по Вологодской области приняли участие в молебне. Богослужение провел настоятель Успенского собора Вологды, протоиерей Алексий Ольховников.

— Будучи членом Общественного совета при УФССП России по Вологодской области, настоятель собора регулярно проводит профилактическую работу с должниками, а с целью духовно-нравственного развития — встречи с судебными приставами, — сообщает пресс-служба УФССП.

В 2010 году резолюцией патриарха Кирилла великомученик Феодор Стратилат стал небесным покровителем судебных приставов. Выбор определяется тем, что святой — бесстрашный и жертвенный военачальник, один из покровителей православного воинства.