17-летняя девушка госпитализирована после ДТП в Грязовецком районе

23.06.2021 [Происшествия]
17-летняя девушка госпитализирована после ДТП в Грязовецком районе

Днем 22 июня в деревне Пирогово Грязовецкого района произошло ДТП с пострадавшей. Лишенный прав 34-летний водитель «Хенде Солярис» не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик «Хово».

По данным пресс-службы областного УМВД, в результате столкновения пострадала 17-летняя пассажирка легкового авто, в тяжелом состоянии она была доставлена в одно из медучреждений Вологды. Водитель «Хенде» с места аварии скрылся, но позже был найден полицейскими.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина был лишен водительских прав за пьяное вождение. Кроме того, в отношении него составлялись протоколы об управлении без водительского удостоверения, из-за передачи машины нетрезвому лицу. У водителя «Хенде» также отсутствовали и документы на транспортное средство, государственные регистрационные знаки находились в розыске в связи с прекращением регистрации.

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

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