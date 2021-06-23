Ушел из жизни главный архитектор Вытегорского района Борис Маевский

23.06.2021 [Общество]

Скончался главный архитектор Вытегорского района, экс-главный архитектор Вологды, Борис Маевский. Сообщается, что в эти дни в эти дни он должен был работать в Калининграде в составе делегации от Вологодской области на Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие — 2021». В аэропорту у Маевского остановилось сердце. 

— Именитый архитектор, член Союза архитекторов России — все его регалии, заработанные им за огромный период трудовой деятельности, сложно перечислить, — оказавшись на территории Вытегорского района, внёс новое дыхание в развитие и сохранение историко-культурного ландшафта города Вытегра, благодаря его идеям и творческим решениям появилась набережная, пешеходный переход, активно шла работа над новыми проектами, — написал в соцсети глава Вытегорского района Александр Зимин. 

Борису Васильевичу было 63 года. 

Тэги: архитекторы, смерть

ТОП НЕДЕЛИ

«Привозят прямо семьями, по 2-3 человека»: врач рассказал об обстановке в «красной зоне» моногоспиталя Вологды
В Вологде суд приостановил работу бассейна в цокольном этаже жилого дома
Моногоспиталь в Череповце за сутки принял рекордное количество пациентов
Главврач моногоспиталя в Череповце рассказал, что 20% пациентов не поддаются лечению
Вологодского депутата Алексея Коновалова заподозрили в перевозке оружия без кобуры
Сын Александра Башлачева покончил с собой в Москве
В Череповце горит балкон на 11 этаже жилого дома
За нарушение правил хранения оружия депутату из Вологды грозит штраф до 2 тысяч рублей
В Вологодской области из-за коронавируса на месяц закроют кинотеатры и театры
Андрей Макаровский перешел на работу в «Севзапдорпроект»

Последние новости

Вологжане возмущены роликом мэра в «TikTok» о сохранении деревянного зодчества в городе

Сергей Воропанов умолчал о том, что в Вологде постоянно горят и разрушаются деревянные памятники архитектуры

115
0

Онлайн-выставку, посвящённую Оштинской обороне, подготовили в вологодском архиве

Проект посвящен двум памятным датам: 80-летию начала Великой Отечественной войны и 77-летию окончания Оштинской обороны

150
0

В Череповце люди зависли вниз головой на "зависшем" аттрационе «Камикадзе»

По сообщению очевидцев, длилось это минуты две на достаточно большой высоте

448
0

В Успенском соборе Вологды провели молебен в память о небесном покровителе приставов, Феодоре Стратилате

В богослужении приняли участие сотрудники УФССП по Вологодской области 

213
0

17-летняя девушка госпитализирована после ДТП в Грязовецком районе

Водитель "Хенде" не справился с управлением и врезался в грузовик

266
0

Запланированные в Вологде фестивали «Голоса истории» и «Vita Lace» перенесут на другие даты

Перенос связан с новыми ограничениями по коронавирусу

236
0

В Устюженском районе подрядчика обязали восстановить рухнувший через четыре месяца после ремонта мост

Общая стоимость муниципальных контрактов составляла 2,3 млн рублей

288
0

Череповчанин получил ожоги при пожаре в квартире

В ночь на 23 июня загорелась двухкомнатная квартира в доме №15 по улице Мамлеева

247
0

В Шекснинском районе пенсионер поджёг магазин из-за высоких цен

Инцидент произошёл 25 января 2021 года. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

1207
0

Главврач моногоспиталя в Череповце рассказал, что 20% пациентов не поддаются лечению

«За полтора года вирус мутировал и изменил своё лицо», — говорит Андрей Погодин

3434
0

В Вологодской области предложили в день вакцинации предоставлять работникам выходной

В случае сохранения текущего темпа вакцинации, привить 60% населения региона удастся только к концу 2022 года

1025
0

В Череповце задержали вандалов, разгромивших остановку на улице Металлургов

15-летний и 17-летний подозреваемые не смогли объяснить свой поступок

1354
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжане возмущены роликом мэра в «TikTok» о сохранении деревянного зодчества в городе
Онлайн-выставку, посвящённую Оштинской обороне, подготовили в вологодском архиве
В Череповце люди зависли вниз головой на "зависшем" аттрационе «Камикадзе»
Владимир Пресняков-младший трогательно поздравил Кристину Орбакайте с юбилеем
В Успенском соборе Вологды провели молебен в память о небесном покровителе приставов, Феодоре Стратилате
17-летняя девушка госпитализирована после ДТП в Грязовецком районе
Ушел из жизни главный архитектор Вытегорского района Борис Маевский
 
23.06.2021 [Общество]

Вологжане возмущены роликом мэра в «TikTok» о сохранении деревянного зодчества в городе

115
0
22.06.2021 [БлогоVO]

У мужчины случился инсульт. Шёл из одного населённого пункта в другой, но вдруг ему поплохело

860
0
21.06.2021 [Обзор Прессы]

Россияне не хотят делать прививки. Теперь их будут заставлять

890
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика