Ушел из жизни главный архитектор Вытегорского района Борис Маевский

Скончался главный архитектор Вытегорского района, экс-главный архитектор Вологды, Борис Маевский. Сообщается, что в эти дни в эти дни он должен был работать в Калининграде в составе делегации от Вологодской области на Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие — 2021». В аэропорту у Маевского остановилось сердце.

— Именитый архитектор, член Союза архитекторов России — все его регалии, заработанные им за огромный период трудовой деятельности, сложно перечислить, — оказавшись на территории Вытегорского района, внёс новое дыхание в развитие и сохранение историко-культурного ландшафта города Вытегра, благодаря его идеям и творческим решениям появилась набережная, пешеходный переход, активно шла работа над новыми проектами, — написал в соцсети глава Вытегорского района Александр Зимин.

Борису Васильевичу было 63 года.