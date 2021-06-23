В Устюженском районе подрядчика обязали восстановить рухнувший через четыре месяца после ремонта мост

23.06.2021 [Общество]

Арбитражный суд Вологодской области обязал ООО «Пултэк» восстановить мост через реку Ластовка в деревне Слуды Устюженского района. Конструкция обрушилась спустя четыре месяца после проведенного фирмой ремонта. 

С соответствующим иском в суд обратилась администрация Желябовского сельского поселения. Фирма «Пултэк» восстанавливала дорожное покрытие моста, берегоукрепление, работы по устройству подпорной стены водопропусного сооружения. Общая стоимость муниципальных контрактов составляла 2,3 млн рублей. 

Ремонт моста. Фото из отчета главы Устюженского района за 2017 год.

— Комплекс работ был завершен в декабре 2017 года, а в апреле 2018 года мост обрушился. Поскольку по контракту гарантия на выполненные работы составляла пять лет, администрация предъявила подрядчику претензию об устранении выявленных недостатков, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Фирма против иска возражала, сославшись на то, что администрация поселения предоставила некачественно составленную техническую документацию, и поэтому сама виновата в обрушении. Тем не менее, суд посчитал, что подрядчик должен был предупредить заказчика о дефектах документации и о возможных неблагоприятных последствиях. Поскольку этого не было сделано, подрядчик, продолживший работы, не может ссылаться на такие обстоятельства. 

Суд обязал ООО «Пултэк» в срок до 31 августа 2021 года устранить недостатки выполненных работ. 

ООО "Пултек" зарегистрировано в Вологде в 2014 году, руководитель - Семен Орлов. 

Тэги: ремонт, мосты

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