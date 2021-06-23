Череповчанин получил ожоги при пожаре в квартире

В ночь на 23 июня пожарным поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире дома № 15 по улице Мамлеева. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, пламя уничтожило внутреннюю отделку квартиры, мебель. Жилище закопчено по всей площади, обуглена обшивка двух соседних балконов.

Мужчина, собственник квартиры, получил ожоги рук и головы. Доставлен в медсанчасть «Северсталь». 22 человека эвакуировались из здания самостоятельно до прибытия пожарных. Шесть были выведены на улицу сотрудниками пожарной охраны.