В Череповце задержали вандалов, разгромивших остановку на улице Металлургов

В Череповце полицейские задержали 15-летнего и 17-летнего местных жителей, разгромивших остановку на улице Металлургов. Инцидент произошёл ночью 2 июня, сообщил на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.

«Вандалами оказались два молодых человека 15 и 17 лет. Они пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения и не могут объяснить внезапно возникшую ненависть к городскому имуществу», — говорится в сообщении

По данным пресс-службы городского УМВД, ущерб составил больше 12 тысяч рублей. По признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 214 УК РФ (Вандализм) возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до трёх лет лишении свободы.