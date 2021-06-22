В Череповце задержали вандалов, разгромивших остановку на улице Металлургов

22.06.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 15-летнего и 17-летнего местных жителей, разгромивших остановку на улице Металлургов. Инцидент произошёл ночью 2 июня, сообщил на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.

«Вандалами оказались два молодых человека 15 и 17 лет. Они пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения и не могут объяснить внезапно возникшую ненависть к городскому имуществу», — говорится в сообщении

По данным пресс-службы городского УМВД, ущерб составил больше 12 тысяч рублей. По признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 214 УК РФ (Вандализм) возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до трёх лет лишении свободы.

Тэги: вандализм, остановка, уголовное дело
видео со страницы Вадима Германова в соцсети

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