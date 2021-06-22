Горельеф с изображением Анатолия Дрыгина установили на здании Законодательного собрания Вологодской области

22.06.2021 [Общество]
Горельеф с изображением Анатолия Дрыгина установили на здании Законодательного собрания Вологодской области

22 июня в Вологде на здании регионального Законодательного собрания открыли горельеф с изображением первого секретаря Вологодского обкома КПСС Анатолия Дрыгина. 

«Сегодня, 22 июня, 80 лет назад началась Великая Отечественная война. И именно сегодня мы вместе с вами открываем горельеф в память об Анатолии Семёновиче Дрыгине, который руководил Вологодской областью в течение 24-х лет, — цитирует пресс-служба ЗСО слова спикера парламента Андрея Луценко. — Фронтовик, который участвовал в Великой Отечественной войне, Анатолий Семёнович начал её политруком роты, а закончил — командиром стрелкового полка, при этом, не имея специального военного образования. Был трижды ранен, награждён боевыми орденами и медалями, из которых — два Ордена Красного Знамени и один Орден Красной Звезды. Эти боевые награды говорят сами за себя».

По словам Луценко, сейчас крупнейшие предприятия региона - «Северсталь» и «ФосАгро» —  управляют теми активами, которые строились во времена деятельности Дрыгина. При нем активно развивалось сельское хозяйство, большое внимание уделялось лесной отрасли, лесопереработке, социальной сфере.

Как ранее сообщал NewsVo, с предложением об увековечении памяти государственного деятеля выступило правление региональной общественной организации «Вологодское землячество». Автором горельефа стала заслуженный скульптор России Елена Безбородова. Стоимость работ составила около 2,8 миллиона рублей. Средства на установку горельефа собрали вологодские и череповецкие предприятия, кроме личные средства передали вологжане.

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