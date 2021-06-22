Фамилии не вернувшихся с войны вологжан зашифровали цветами и изобразили на полотне

Фамилии 198 892 жителей Вологодской области, погибших в годы Великой Отечественной войны, изобразили с помощью шестиметрового полотна. Каждый цвет на нем соответствует одной фамилии. Арт-объект был открыт 22 июня, в День памяти и скорби, у Вологодского оптико-механического завода.

— Цвет прямоугольника для каждой фамилии выбран с помощью генератора случайных чисел. Всего здесь 23 977 фамилий/цветов, — говорится в описании к арт-объекту. Фамилии расположены в алфавитном порядке.

Программу, с помощью которой был создан арт-объект, в 2021 году разработали инженеры-конструкторы ВОМЗ. Данные о погибших вологжанах были взяты из электронной «Книги памяти».