Фамилии не вернувшихся с войны вологжан зашифровали цветами и изобразили на полотне

22.06.2021 [Общество]

Фамилии 198 892 жителей Вологодской области, погибших в годы Великой Отечественной войны, изобразили с помощью шестиметрового полотна. Каждый цвет на нем соответствует одной фамилии. Арт-объект был открыт 22 июня, в День памяти и скорби, у Вологодского оптико-механического завода.

— Цвет прямоугольника для каждой фамилии выбран с помощью генератора случайных чисел. Всего здесь 23 977 фамилий/цветов, — говорится в описании к арт-объекту. Фамилии расположены в алфавитном порядке. 

Программу, с помощью которой был создан арт-объект, в 2021 году разработали инженеры-конструкторы ВОМЗ. Данные о погибших вологжанах были взяты из электронной «Книги памяти». 

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