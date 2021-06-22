В Кадуе задержали пьяного водителя за рулём угнанной «Мазды»

В Кадуе сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне.

Автомобиль «Мазда» пропал из деревни Новое. Схожую по описанию иномарку заметили на улице Строителей.

«Находившийся за рулем иномарки молодой человек распивал алкогольные напитки. Гражданин не смог предоставить никаких документов на транспортное средство и не пояснил, кому принадлежит машина», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области