Напечатанные на строительном 3D-принтере скамейки установили в Череповце

Десять напечатанных на первом в регионе строительном 3D-принтере скамеек установили в новом арт-пространстве для детей и молодежи. Оно было открыто 21 июня у Молодежного центра на улице Трубицина.

Скамейки изготовила компания «ТРИДЭКС», которая входит в Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области. Материалом для печати стали сухие цементные смеси. Каждая скамейка весит 120 килограммов, на производство одного экземпляра нужны сутки. Сверху бетон закрыт фигурными деревянными сиденьями.

Проект реализован на средства президентского гранта в 500 тысяч рублей, который выиграла команда Молодежного центра и некоммерческой организации «Архангельский», сообщает официальный сайт Череповца.