В Вологде вынесли приговор по делу о драке двух подростков на стадионе «Локомотив»

В Вологде 17-летнего подростка осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Инцидент произошел 14 сентября прошлого года на стадионе «Локомотив».

По версии следствия, между обвиняемым (ему тогда было 16 лет) и 15-летним потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку. Обвиняемый бил руками и ногами по голове и телу оппонента, причинив ему травматический пневмоторакс, повлекший тяжкий вред здоровью потерпевшего.

— В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину в совершении преступления признал полностью. Вологодский городской суд с учетом мнения государственного обвинителя, возраста и характеризующих данных, вынес обвинительный приговор, которым приговорил обвиняемого к 1 году лишения свободы условно, — сообщает прокуратура Вологды.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.