Путешественник-автостопщик из Санкт-Петербурга посетил Вологду и направляется в Кириллов

21.06.2021 [Общество]

Александр Пластков путешествует по России пешком и автостопом с минимальным набором вещей.  Он прошел от Петербурга до Владивостока и от Владивостока до Сочи.  Был в Ямало-Ненецком Автономном округе, в Салехарде, в Ханты-Мансийске. В дальних планах — побывать в Китае. А пока 18 июня Пластков прибыл в Вологду. 

— Я все детство просидел за компьютером, практически никуда не выходил. Из-за этого я не научился нормально общаться с людьми, боялся их. Социопат, социофоб — это про меня. В армии я также не смог поменять себя, поэтому в 27 лет решил уйти со службы и отправиться в путешествие по России. Одной из первых целей была задача научиться говорить людям «привет». Отправился в пешее путешествие почти без денег. С собой было всего 500 рублей. Потихоньку начал раскручивать свой блог в Вконтакте и Инстаграме. Люди начали следить, узнавать, помогать материально. В городах меня часто приглашают в гости, чтобы накормить и предоставить ночлег, -  рассказал Александр в интервью «Вологда-поиску». 

Судя по странице в соцсети, 21 июня Пластков побывал в Молочном, однако "студенческий городок" не оправдал его ожиданий. В видео Александр рассказывает, что люди там "скучные". Теперь путешественник держит путь в Кириллов.  

Тэги: путешественники

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