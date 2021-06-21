Вологжанин из мести украл из квартиры соседа приставку и планшет

В Вологде полицейские раскрыли кражу из квартиры 61-летнего местного жителя.

Он рассказал, что вернувшись с работы, увидел, что кто-то проник в его квартиру и украл технику. Мужчина оценил ущерб в семь тысяч рублей. Подозреваемым оказался 44-летний сосед потерпевшего.

«Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что накануне поругался с заявителем. Наутро проследил, когда тот уйдет на работу и, отогнув доски, через щель во входной двери проник в квартиру, откуда похитил планшет и цифровую приставку на общую сумму порядка 7 тысяч рублей. После, чтобы насолить соседу, все похищенное имущество злоумышленник выкинул», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.