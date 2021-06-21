Экс-начальника почты в Грязовецком районе осудили за присвоение 157 тысяч рублей

21.06.2021 [Происшествия]

В Грязовецком районе суд вынес приговор 62-летней местной жительнице, признанной виновной в присвоении вверенных ей денежных средств.

Как newsVO сообщал ранее, подсудимая, занимая должность начальника отделения почты, с июня по декабрь 2020 года из кассы организации 157 тысяч рублей. Женщина признала вину, раскаялась и возместила 130 тысяч рублей. Она пояснила, что потратила деньги на личные нужды.

«По словам супруга подсудимой, в декабре прошлого года он узнал, что у жены проблемы. Он взял кредит 100 000 рублей на погашение недостачи, позже узнал, что двое сыновей также дали по 50 000 рублей. Спрашивал жену, должна ли она что-то еще, она сказала, что нет. Куда ушли деньги, он не знает. На иждивении у них никого нет. Сейчас он и супруга каждый получают пенсию по 15 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённой назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. С неё также взыскали 27 тысяч рублей в счёт возмещения вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: почта, присвоение, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

«Захват по-русски»: как государство хочет лишить бизнесмена 28 миллионов рублей
«Привозят прямо семьями, по 2-3 человека»: врач рассказал об обстановке в «красной зоне» моногоспиталя Вологды
В Вологодской области кафе и ресторанам вновь запретили работать по ночам
В Вологде суд приостановил работу бассейна в цокольном этаже жилого дома
Моногоспиталь в Череповце за сутки принял рекордное количество пациентов
Вологодского депутата Алексея Коновалова заподозрили в перевозке оружия без кобуры
Сын Александра Башлачева покончил с собой в Москве
В Череповце горит балкон на 11 этаже жилого дома
В группе детей, ехавшей в лагерь «Корабелы Прионежья» под Вытегрой, обнаружили больного коронавирусом
За нарушение правил хранения оружия депутату из Вологды грозит штраф до 2 тысяч рублей

Последние новости

Путешественник-автостопщик из Санкт-Петербурга посетил Вологду и направляется в Кириллов

Александру Пласткову не понравилось в Молочном. Говорит, что люди там скучные. 

331
0

Вологжанин из мести украл из квартиры соседа приставку и планшет

Позже он выкинул похищенное, чтобы ему «насолить»

268
0

Липу на площади Революции в Вологде внесли в реестр старовозрастных деревьев России

Этому дереву 131 год. Оно росло у стен Спасо-Всеградского собора

277
0

Мужчина, жена и ребенок которого погибли при пожаре в Кирилловском районе, арестован

Его подозревают в причинении смерти по неосторожности

443
0

Жители деревень на берегах Кумзерского озера в Харовском районе выступают против выращивания форели на водоеме

По их мнению, это приведет к загрязнению воды

489
0

В Вологде заболевший COVID-19 указал чужой адрес, и зарегистрированного там ребенка не хотели принимать в детсад

Чтобы узнать, почему вдруг их дочка оказалась «контактной», родителям пришлось обзвонить не один десяток телефонных номеров

646
0

Житель Череповца получил условный срок за поджог из ревности

В ночь на 11 декабря 2020 года подсудимый облил горючей жидкостью и поджёг угол дома мужчины, у которого гостила его сожительница

314
0

Число госпитализированных с коронавирусом в Вологодской области с начала июня выросло в три раза

По состоянию на 21 июня в пяти моногоспиталях региона находятся 861 человек

542
0

Череповчанин избил и бросил жену на острове на реке Кондоша

Инцидент произошёл недалеко от деревни Клопузово Череповецкого района в ночь на 21 июня. Женщина позвонила спасателям и около 4 утра её нашли.

940
0

В Соколе третий день горит свалка в Станционном переулке

В УМЧС говорят, что причиной стало самовозгорание

439
0

Мэр Вологды ответил на вопрос о ремонте стадиона Локомотив

«Хватит подпрыгивать и кричать везде! Сказал, что будет всё сделано, значит, будет сделано», — заявил Воропанов

 

775
0

61 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

47 человек выздоровели, двое умерли

370
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Путешественник-автостопщик из Санкт-Петербурга посетил Вологду и направляется в Кириллов
Вологжанин из мести украл из квартиры соседа приставку и планшет
Экс-начальника почты в Грязовецком районе осудили за присвоение 157 тысяч рублей
Липу на площади Революции в Вологде внесли в реестр старовозрастных деревьев России
Мужчина, жена и ребенок которого погибли при пожаре в Кирилловском районе, арестован
Жители деревень на берегах Кумзерского озера в Харовском районе выступают против выращивания форели на водоеме
В Вологде заболевший COVID-19 указал чужой адрес, и зарегистрированного там ребенка не хотели принимать в детсад
 
18.06.2021 [Общество]

Как школьнику найти работу летом в Вологде

1499
0
21.06.2021 [БлогоVO]

Среди людей, которые не прививаются сейчас, идейные антипрививочники составляют абсолютное меньшинство

187
0
21.06.2021 [Обзор Прессы]

Россияне не хотят делать прививки. Теперь их будут заставлять

213
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика