Экс-начальника почты в Грязовецком районе осудили за присвоение 157 тысяч рублей

В Грязовецком районе суд вынес приговор 62-летней местной жительнице, признанной виновной в присвоении вверенных ей денежных средств.

Как newsVO сообщал ранее, подсудимая, занимая должность начальника отделения почты, с июня по декабрь 2020 года из кассы организации 157 тысяч рублей. Женщина признала вину, раскаялась и возместила 130 тысяч рублей. Она пояснила, что потратила деньги на личные нужды.

«По словам супруга подсудимой, в декабре прошлого года он узнал, что у жены проблемы. Он взял кредит 100 000 рублей на погашение недостачи, позже узнал, что двое сыновей также дали по 50 000 рублей. Спрашивал жену, должна ли она что-то еще, она сказала, что нет. Куда ушли деньги, он не знает. На иждивении у них никого нет. Сейчас он и супруга каждый получают пенсию по 15 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Осуждённой назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. С неё также взыскали 27 тысяч рублей в счёт возмещения вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.