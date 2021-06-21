Жители деревень на берегах Кумзерского озера в Харовском районе выступают против выращивания форели на водоеме

21.06.2021 [Общество]

Власти решили организовать рыбоводческое хозяйство на Кумзерском озере в Харовском районе, однако местные жители выступают против. Они уверены, что, когда на водоеме начнут разводить форель в садках, качество воды значительно ухудшится. Между тем, озеро является единственным источником водоснабжения для многих деревень, расположенных на его берегах.

«Негативное воздействие на водные биоресурсы»

Информация о том, что на Кумзерском озере сформированы два рыбоводческих участка, впервые появилась в приказе областного департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, изданном в декабре прошлого года. Речь идет об индустриальном рыбоводстве, а именно — о выращивании форели в садках.

Беспокойство жителей по поводу негативного влияния такого предприятия на окружающую среду подтверждают эксперты. Так, например, во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии, куда был направлен запрос по поводу Кумзерского озера, отмечают, что «индустриальная аквакультура, в частности садковое выращивание форели, оказывает негативное воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания, в том числе в водный объект поступает дополнительное количество биогенных элементов и органических веществ». Жители также беспокоятся, что в воду попадут антибиотики, которые добавляют в корм для рыб. Этот факт тоже негативно скажется на ее составе. 

В этом же ответе института рыбного хозяйства говорится, что для снижения этого негативного эффекта на заседании комиссии по определению границ рыбоводных участков на Кумзерском озере было принято решение отказаться от большого участка в 20 Га и выделить на водоеме два участка по 2 Га. То есть, получается, негативный эффект никто не отрицает?

Источник водоснабжения

На берегу Кумзерского озера находятся несколько деревень: село Кумозеро, деревни Гришино, Княжая, Максимовская, Щукинская, Горка, Воронино, Ерофеевская и другие. Для многих из них водоем является единственным источником воды. Рыть колодцы и скважины трудно из-за большой глубины залегания грунтовых вод и насыщенности грунта камнями больших размеров.

Жители уверены, что выделение рыбоводных участков на озере — это нарушение Водного кодекса РФ, в котором прописан приоритет использования водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения перед иными целями их использования.

Однако в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области, судя по их ответу жителям, нарушения в этом не видят. Дело в том, что зона санитарной охраны Кумозера, как пишут чиновники, на данный момент не внесена в ЕГРН. Но разве это вина жителей?

— Вместе с тем, разделом III СанПиН 2.1.4.1110-02 запрет на индустриальное рыбоводство в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не установлен, — говорится в ответе департамента.

Рыбоводные участки будут находиться в границах 2 пояса санитарной охраны: «2 пояс — на озере не менее 3 км, а рыбоводный участок № 1 располагается в 150 м от водозабора». СанПин напрямую запрещает размещать объекты животноводства во втором поясе. Судя по ответу, чиновники считают,  что рыбоводство - это не животноводство.

— Загубленный источник водоснабжения не будет оправдан никаким количеством созданных рабочих мест, в данном случае весьма малочисленных и призрачных. Отсутствие воды, пригодной для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, создаст условия, неприемлемые для проживания граждан в с. Кумзеро и других деревнях. Экономического эффекта ни для района, ни для поселения не будет практически никакого, а экологическую катастрофу в убитом озере получить очень вероятно, — говорится в обращении жителей в прокуратуру.

Жители также утверждают, что на озере есть сразу несколько видов редких растений, например, кувшинка четырехгранная. Как скажется разведение форели на данном растении — не изучено, но, раз вода будет загрязняться, трудно представить, что это пойдет на пользу.

Кувшинка четырехгранная на Кумзерском озере, 2018 год. Фото предоставлено местными жителями.

В то же время прокуратура дает ответ, что в 2014 году кувшинки четырехгранной в ходе исследования студентов ВоГУ на территории Харовского района... обнаружено не было. Где именно проводилось это исследование, не уточняется. В то же время у местных жителей есть фото 2018 года, на котором кувшинка хорошо заметна. 

Сейчас в защиту Кумзерского озера собрано уже более 180 подписей, это практически все местное население и присоединившиеся к нему дачники. Люди не удовлетворены ответами властей и контролирующих органов, считают, что чиновники забрасывают их отписками и просто игнорируют требования законодательства. Жители готовы защищать свои права в суде, если это понадобится. 

Тэги: озеро, Экология

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