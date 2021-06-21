В Вологде заболевший COVID-19 указал чужой адрес, и зарегистрированного там ребенка не хотели принимать в детсад

В Вологде у семьи отказывались принять ребенка в детсад из-за того, что кто-то из заболевших коронавирусом указал адрес, по которому прописан ребенок. Об этом NewsVo рассказал один из читателей.

По словам мужчины, на прошлой неделе в один из будних дней им позвонили из детского садика и сообщили что не смогут принять ребенка, поскольку он «контактный». Родители девочки не могли понять, откуда эта информация, ведь ни они сами, ни их родственники не болеют и тест на коронавирус не сдавали. Начался долгий путь поиска истины. Пришлось обзвонить не один десяток телефонных номеров.

— Сначала мы позвонили на горячую линию по коронавирусу, там нас отослали в Роспотребнадзор, из Роспотребнадзора — на горячую линию правительства Вологодской области. Там опять велели звонить в Роспотребнадзор, но мы отказались, заявив, что только что туда звонили. В итоге нам дали какой-то номер «для сложных случаев». Там дали несколько телефонов врачей-эпидемиологов, которые нам подтвердили, что членов нашей семьи в списке больных коронавирусом нет. Потом нас опять переадресовали, и только на этом этапе нам в итоге сказали, что тот адрес, по которому прописан ребенок, как свой указал какой-то совершенно посторонний человек, заболевший коронавирусом, — рассказал отец ребенка.

Потом снова были звонки в садик и управление образования, в итоге ребенка приняли в учреждение.

NewsVo спросил у пресс-службы администрации города, как информация о заболевших поступает в детские сады.

— Информация о заболевших и лицах, контактировавших с ним, поступает в детский сад из разных источников: это предписания от Роспотребнадзора для проведения дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий; это информация из медицинских организаций; данные от родителей воспитанников. Также, в соответствии с санитарным законодательством, в детском саду при приеме детей проводится «утренний фильтр», задача которого определить на входе детей, имеющих признаки заболевания. В случае подтверждения информации о том, что ребенок является контактным лицом, детский сад может принять решение о временном непосещении ребенком учреждения, — ответили в пресс-службе.

Чиновники также заявили, что «информацией о погрешности в перечне лиц, контактировавших с заболевшим, управление образования не располагает». Но если все-таки такая ситуация произойдет и потребуется уточнение информации, нужно обратиться по телефону «горячей линии» управления образования города Вологды: 72-45-14.