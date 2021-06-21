Череповчанин избил и бросил жену на острове на реке Кондоша

В Череповецком районе спасатели нашли женщину, которую муж избил и бросил на острове на реке Кондоша. Инцидент произошёл недалеко от деревни Клопузово в ночь на 21 июня, сообщает официальный сайт Череповца.

Женщина сама позвонила спасателям и пояснила, что приехала на остров с мужем и ребёнком. Между супругами произошёл конфликт, мужчина избил пострадавшую и, забрав ребёнка, уехал. Она не могла точно указать своё местонахождение, поэтому женщину нашли только около 4 утра и передали медикам. Угрозы жизни потерпевшей нет.