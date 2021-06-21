Мэр Вологды ответил на вопрос о ремонте стадиона Локомотив

21.06.2021 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов в ходе прямого эфира 21 июня ответил на вопрос горожан, которые занимаются конькобежным спортом на стадионе Локомотив. 

— Когда начнутся обещанные Вами ремонтные работы на стадионе Локомотив? У спортсменов-конькобежцев через три месяца должен начаться тренировочный процесс на ледовой дорожке, но работы там до сих пор не начаты! Какую альтернативу для полноценных тренировок Вы сможете предложить, если сезон опять не начнется вовремя? — спросила Татьяна Абрамова.

— Татьяна, вы столько нашумели уже с этой дорожкой. Я когда обещаю, я свои слова всегда сдерживаю. Вы наберитесь, пожалуйста, терпения. Хватит подпрыгивать и кричать везде! Сказал, что будет всё сделано, значит, будет сделано.  Мы работаем в соответствие с процедурами. Единственное, что не получилось сделать — на майской сессии мы должны были выйти с дополнительными средствами. Но не получилось, потому что эксперт, который там работает, не предоставил сметную документацию. Выходим на эту сессию, на июньскую. Поэтому время еще есть, всё сделаем. Не переживайте, хватит паниковать. Вы знаете, во время войны паникеров к стенке всех ставили. Поэтому спокойно работаем. Всё, что обещал, всё будет сделано, — заявил Сергей Воропанов. 

Ранее NewsVo сообщал, что зимой 2021 года из-за неполадок с оборудованием конькобежцы, начавшие сезон на полтора месяца позже, чем планировали, еще и закончили его на три недели раньше.  «Не совсем качественно были проведены работы по устройству этих дорожек», — говорил тогда Сергей Воропанов. Теперь системе требуется ремонт. 

Тэги: конькобежный спорт

ТОП НЕДЕЛИ

«Захват по-русски»: как государство хочет лишить бизнесмена 28 миллионов рублей
«Привозят прямо семьями, по 2-3 человека»: врач рассказал об обстановке в «красной зоне» моногоспиталя Вологды
Получивший электротравму на крыше поезда в Вологде подросток скончался
В Вологодской области кафе и ресторанам вновь запретили работать по ночам
В Вологде суд приостановил работу бассейна в цокольном этаже жилого дома
Моногоспиталь в Череповце за сутки принял рекордное количество пациентов
Вологодского депутата Алексея Коновалова заподозрили в перевозке оружия без кобуры
В Вологодской области развернут вторую очередь коек в моногоспиталях
В Череповце горит балкон на 11 этаже жилого дома
Сын Александра Башлачева покончил с собой в Москве

Последние новости

61 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

47 человек выздоровели, двое умерли

154
0

В Вологде предпринимателя оштрафовали на 250 тысяч рублей за торговлю водкой без лицензии

В Вологде суд привлёк предпринимателя к административной ответственности за хранение и продажу алкогольной продукции без лицензии.

194
0

«Руки бы оторвать таким подрядчикам»: мэр Вологды о покосе травы в областной столице

В администрации готовятся расторгнуть контракт с предпринимателем из Башкортостана

335
0

В Вологде из-за жары дороги и тротуары будут поливать водой днем

Кроме того, работу площадок "Города детства" сместили с 9 до 12 часов 

247
0

Надписи «Возьми ребёнка за руку!» появились у пешеходных переходов в Вологде

Их нанесли волонтёры некоммерческой организации «Мама может» совместно с сотрудниками ГИБДД

178
0

В Вологде среди вакцинировавшихся от коронавируса разыграют путевки в санаторий, теплицы, смартфоны и ноутбуки

Акция проводится среди тех, кто сделал прививку с 18 июня по 10 июля

478
0

Никольчанин из ревности облил сожительницу кипятком

Инцидент произошёл 8 марта 2021 года. Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, а также краже и незаконном хранении боеприпасов, и приговорил к четырём годам колонии

244
0

В ДТП на улице Галкинской в Вологде пострадали три человека

Водитель «Опеля» проехала на красный

397
0

Граффити с портретом партизана Бориса Окинина появилось на пятиэтажном доме в Череповце

Портрет нарисовали череповецкие художники Александр Булыгин и Алексей Есин при финансовой поддержке «Фосагро»

339
0

Прокуратура через суд добилась бесплатного предоставления протеза бедра мужчине из Сокола

Инвалиду необходим протез со специальным функциями, который чиновники выдавать отказались

 

289
0

12 пляжей официально открыты в Вологодской области

Из них шесть в Череповце и всего один в Вологде

560
0

Вологжанам помогут найти информацию о погибших и пропавших без вести во время войны родственниках

Социальная акция пройдёт 22 июня в областной библиотеке

263
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мэр Вологды ответил на вопрос о ремонте стадиона Локомотив
61 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологде предпринимателя оштрафовали на 250 тысяч рублей за торговлю водкой без лицензии
«Руки бы оторвать таким подрядчикам»: мэр Вологды о покосе травы в областной столице
В Вологде из-за жары дороги и тротуары будут поливать водой днем
Надписи «Возьми ребёнка за руку!» появились у пешеходных переходов в Вологде
В Вологде среди вакцинировавшихся от коронавируса разыграют путевки в санаторий, теплицы, смартфоны и ноутбуки
 
18.06.2021 [Общество]

Как школьнику найти работу летом в Вологде

1441
0
21.06.2021 [БлогоVO]

Побывал в удивительной деревне Усть-Сямженец

41
0
16.06.2021 [Обзор Прессы]

Спасительный ураган

1354
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика