Мэр Вологды ответил на вопрос о ремонте стадиона Локомотив

Мэр Вологды Сергей Воропанов в ходе прямого эфира 21 июня ответил на вопрос горожан, которые занимаются конькобежным спортом на стадионе Локомотив.

— Когда начнутся обещанные Вами ремонтные работы на стадионе Локомотив? У спортсменов-конькобежцев через три месяца должен начаться тренировочный процесс на ледовой дорожке, но работы там до сих пор не начаты! Какую альтернативу для полноценных тренировок Вы сможете предложить, если сезон опять не начнется вовремя? — спросила Татьяна Абрамова.

— Татьяна, вы столько нашумели уже с этой дорожкой. Я когда обещаю, я свои слова всегда сдерживаю. Вы наберитесь, пожалуйста, терпения. Хватит подпрыгивать и кричать везде! Сказал, что будет всё сделано, значит, будет сделано. Мы работаем в соответствие с процедурами. Единственное, что не получилось сделать — на майской сессии мы должны были выйти с дополнительными средствами. Но не получилось, потому что эксперт, который там работает, не предоставил сметную документацию. Выходим на эту сессию, на июньскую. Поэтому время еще есть, всё сделаем. Не переживайте, хватит паниковать. Вы знаете, во время войны паникеров к стенке всех ставили. Поэтому спокойно работаем. Всё, что обещал, всё будет сделано, — заявил Сергей Воропанов.