Липу на площади Революции в Вологде внесли в реестр старовозрастных деревьев России

Дерево, растущее на площади Революции в Вологде, внесли в национальный реестр старовозрастных деревьев России. Липе, которая находится неподалёку от поклонного креста, 131 год.

– Согласно исследованию кернов*, дерево высажено в 1895-1897 года на территории Спасо-Всеградского Собора, уничтоженного в советское время, – сообщает Вологодское отделение Русского географического общества. – Богослужения были прекращены в 1925-м, в стенах храма открыли городской Дом искусств. В 1930-е обезглавленное здание с разрушенной колокольней отдали под кинотеатр имени Горького. В 1972-м его снесли, используя взрывчатку. В 1997-м на месте алтаря собора установили поклонный крест. Рядом с ним и находится эта историческая липа.

*Исследования керна — комплекс мероприятий по изучению состава, строения, физико-химических свойств, внутренних физико-химических процессов и сохранности горных пород, отобранных методом колонкового бурения.