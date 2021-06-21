Липу на площади Революции в Вологде внесли в реестр старовозрастных деревьев России

21.06.2021 [Общество]

Дерево, растущее на площади Революции в Вологде, внесли в национальный реестр старовозрастных деревьев России. Липе, которая находится неподалёку от поклонного креста, 131 год.

– Согласно исследованию кернов*, дерево высажено в 1895-1897 года на территории Спасо-Всеградского Собора, уничтоженного в советское время, – сообщает Вологодское отделение Русского географического общества. – Богослужения были прекращены в 1925-м, в стенах храма открыли городской Дом искусств. В 1930-е обезглавленное здание с разрушенной колокольней отдали под кинотеатр имени Горького. В 1972-м его снесли, используя взрывчатку. В 1997-м на месте алтаря собора установили поклонный крест. Рядом с ним и находится эта историческая липа.

*Исследования керна — комплекс мероприятий по изучению состава, строения, физико-химических свойств, внутренних физико-химических процессов и сохранности горных пород, отобранных методом колонкового бурения.

– В настоящее время в национальный реестр старовозрастных деревьев России включено более 500 деревьев, а всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы» имеют более 200 деревьев, – говорит Юрий Жаворонков, руководитель комиссии «Дендрохронология» Вологодского отделения Русского географического общества. – В Вологодской области в национальный реестр внесено 18 деревьев, а статус «Дерево – памятник живой природы» получили семь деревьев. Самое старое дерево в регионе – сосна обыкновенная – Тиуновская сосна из Тарногского района. Ей 301 год. 

Тэги: деревья

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