В Вологде предпринимателя оштрафовали на 250 тысяч рублей за торговлю водкой без лицензии

21.06.2021 [Происшествия]

В торговой точке, принадлежащей мужчине полицейские в ходе рейда обнаружили и изъяли 30 бутылок водки.

«Продавцы магазина пояснили, что продукция хранилась для реализации, розничная торговля алкоголем, в том числе ночью, осуществлялась регулярно. При этом хозяин торговой точки не имел лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, равно как и на ее хранение», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Приняв во внимание отсутствие отягчающих обстоятельств и данные о личности привлекаемого, суд назначил ему наказание в виде штрафа ниже минимального — 250 тысяч рублей. Изъятую продукцию передали на уничтожение. Мужчина пытался оспорить решение, но его оставили без изменения.

Тэги: Торговля, спиртное, нарушение, штраф, предприниматель

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